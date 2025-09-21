Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    • 21 сентября, 2025
    • 08:36
    MI5 обучит британских парламентариев защите от российских и китайских шпионов

    Британская контрразведка MI5 планирует выпустить руководство для парламентариев с советами по противодействию иностранному вмешательству.

    Как передает Report, об этом пишет газета The Sunday Times.

    Документ, подготовленный Национальным управлением по защите и безопасности (подразделение MI5), адресован лицам, которых относят к категории "высокого риска". В нем парламентариев предупредят об угрозах со стороны "враждебных государств" и предложат меры предосторожности. Среди них - рекомендации по найму помощников, поведению в соцсетях и поездкам за границу, включая запрет оставлять телефоны и ноутбуки без присмотра в гостиницах.

    Депутатам также предложат пользоваться услугами Национального центра кибербезопасности, который должен выявлять "вредоносную активность" на их устройствах. Хотя руководство будет носить общий характер, источники издания отмечают, что основными источниками угроз в Лондоне считают Китай и Россию.

    "MI5" millət vəkillərinə casusluqdan qorunmaq barədə tövsiyələr hazırlayacaq

