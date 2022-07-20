Международный уголовный суд планирует выдвинуть обвинения РФ из-за Украины

Международный уголовный суд (МУС) планирует выдвинуть обвинения в отношении России по военным преступлениям в Украине этой зимой.

Международный уголовный суд (МУС) планирует выдвинуть обвинения в отношении России по военным преступлениям в Украине этой зимой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду агентство Bloomberg.

По его сведениям, производство по делу может начаться в конце текущего года либо в начале 2023 года, точная дата пока не определена. Отмечается, что источники отказались комментировать детали, которые рассматриваются для включения по данному делу.

Помимо этого, Украина ведет переговоры с МУС о передаче органу по меньшей мере одного российского военнопленного, который якобы может дать показания против РФ.