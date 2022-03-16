Международный суд ООН потребовал остановить военные действия России в Украине

Международный суд ООН потребовал остановить военные действия России в Украине.

Международный суд ООН потребовал остановить военные действия России в Украине.

Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, об этом говорится в решении суда, оглашенном сегодня в Гааге.

Суд постановил, что Россия должна приостановить все свои военные операции в Украине, а также обеспечить, чтобы любые поддерживаемые ею военные или вооруженные формирования не предпринимали дальнейших попыток для продолжения боевых действий на территории Украины.

Суд также призвал обе страны воздерживаться от любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации.