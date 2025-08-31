31 августа во всем мире отмечается Международный день африканского происхождения.

Как сообщает Report, этот день был учрежден в 2020 году Организацией Объединенных Наций. Его цель заключается не только в популяризации богатого культурного наследия, разнообразия культур и неоценимого вклада народов африканского происхождения в мировое развитие, но и в привлечении внимания к серьёзным проблемам, с которыми они сталкиваются: дискриминации, несправедливости и неравенству. Отмечание 31 августа рассматривается как важный шаг в направлении защиты фундаментальных прав человека и обеспечения прав и свобод не только народов африканского происхождения, но и всего человечества.

На протяжении истории Франция в рамках колониальной политики осуществляла кровавые репрессии и акты геноцида в отношении народов африканского происхождения, грубо нарушала права человека и продолжает эту политику до настоящего времени.

Наряду с неоколониальной политикой в бывших африканских колониях, Франция десятилетиями применяет социальное, экономическое и политическое давление на народы африканского происхождения в подконтрольных ей заморских территориях - Реюньоне, Майотте, Гваделупе, Мартинике и Французской Гвиане. В рамках этой политики Париж ограничивает права местных народов на политическую независимость и экономическую самостоятельность, способствует ослаблению национальной идентичности и удерживает под своим контролем природные ресурсы.

На островах Реюньон и Майот население сталкивается с серьёзными социальными и экономическими несправедливостями. Уровень безработицы превышает 30%, а среди молодёжи этот показатель ещё выше. Нехватка ресурсов в здравоохранении и образовании снижает качество жизни. В Гваделупе и Мартинике уровень безработицы также превышает 35%, сохраняются дискриминация и полицейское насилие. Местные жители лишены государственной поддержки в деле сохранения культурной идентичности. Во Французской Гвиане уровень безработицы составляет около 40%. Природные богатства находятся под полным контролем Франции, а местное население лишено основной части экономических выгод.

Бакинская инициативная группа (БТГ) организовывала в столице Азербайджана международные конференции, посвящённые положению народов африканского происхождения, проживающих в Реюньоне, Майотте, Гваделупе и других колониальных территориях Франции. Организация предприняла ряд практических шагов по доведению проблем местных народов, в том числе африканского происхождения, до обсуждения на трибуне ООН. БТГ вынудила французские власти отчитываться за совершаемые на этих территориях незаконные действия. Руководство организации принимало участие в постоянных форумах ООН по вопросам народов африканского происхождения, демонстрируя поддержку их деятельности.

Бакинская инициативная группа в своих отчётах подробно задокументировала и довела до внимания мировой общественности факты намеренного создания Францией многолетних социальных и экономических неравенств в этих территориях, системного разрушения национальной идентичности, нарушений прав человека, продолжения политического и экономического неравенства, а также процессов культурной ассимиляции, ведущих к утрате национальной самобытности.