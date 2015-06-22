Международный аэропорт Варшавы восстановил работу после хакерской атаки

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Международный аэропорт Варшавы имени Фредерика Шопена, который накануне подвергся атаке хакеров, работает в нормальном режиме.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пресс-службе польской авиакомпании LOT.

"Все рейсы с утра осуществляются по расписанию", - сказал пресс-секретарь LOT Адриан Кубицкий.

Как сообщалось ранее, в минувшее воскресенье около 16 часов по местному времени "LOT стала жертвой телеинформационной атаки на наземные информационные системы", указала пресс-служба авиакомпании. По ее данным, вовремя не смогли вылететь 1,4 тысячи человек.