Международный аэропорт Триполи подвергся обстрелам

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Территория единственного действующего в столице Ливии международного аэропорта Митига вновь подверглась во вторник обстрелам.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил начальник диспетчерских служб аэропорта Халед Абу Грис.

По его словам, три минометных снаряда разорвались в периметре аэропорта, не причинив никакого вреда и не нарушив его работу. "Все рейсы принимаются и отправляются по расписанию", - сказал Абу Грис.

В Триполи с 26 августа шли вооруженные столкновения, в которых погибли около 120 человек и сотни пострадали. В конце сентября между участвовавшими в них враждующими группировками было достигнуто очередное перемирие, которое пока сохраняется. За это время Митига неоднократно подвергалась обстрелам, что приводило к прекращению авиасообщения с Триполи.