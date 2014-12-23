Международный аэропорт Исламабада оцеплен из-за информации о готовящихся терактах

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ В международном аэропорту столицы Пакистана проводится спецоперация по поиску террористов. На такие меры в Исламабаде силы безопасности республики пошли в связи с полученной информацией о готовящихся терактах в главной воздушной гавани страны, сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

Во вторник рано утром территория расположенного в пригороде Исламабада международного аэропорта имени Беназир Бхутто была оцеплена силами полиции и армейского спецназа, въезжающий и выезжающий автотранспорт тщательно проверяется на предмет наличия взрывчатки. Попасть на территорию аэропорта можно только пассажирам при предъявлении удостоверяющих личность документов и авиабилета.

Как стало известно, за минувшие сутки в Исламабаде и его городе-спутнике Равалпинди полицией были задержаны 12 человек по подозрению в планировании терактов. Позднее после допроса они были отпущены.