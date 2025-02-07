Международные резервы Украины за январь снизились до $43 млрд

Международные резервы Украины за первый месяц года снизились до $43 млрд.

Международные резервы Украины за первый месяц года снизились до $43 млрд.

Как передает Report , об этом сообщил Нацбанк Украины (НБУ).

"По состоянию на 1 февраля 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $43,003 млрд, - говорится на сайте регулятора. - В январе они снизились на 1,8%".

В НБУ причинами снижения резервов назвали выплаты за обслуживание и в погашение госдолга в размере $535,8 млн и продажу на валютном рынке $3,75 млрд, При этом на счета правительства в НБУ поступило €3 млрд.

В ноябре прошлого года НБУ прогнозировал, что в ближайшие два года международная помощь сократится с $41,5 млрд за 2024 год до $38 млрд в 2025 году и $25 млрд - в 2026 году. Соответственно, золотовалютные резервы, по данным регулятора, "будут постепенно снижаться до $41 млрд в 2025 году и $34,7 млрд в 2026 году".