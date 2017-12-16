Международные гуманитарные организации эвакуируют своих сотрудников из столицы Йемена

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Международные гуманитарные организации эвакуируют своих сотрудников из Саны, столицы Йемена, которая находится под контролем сторонников мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление сделала аравийская коалиции, возглавляемая Саудовской Аравией.

Согласно заявлению коалиции, которое он приводит, "представители гуманитарных организаций обратились с просьбой о выводе из Саны своих сотрудников из-за сложной обстановки в сфере безопасности в йеменской столице".

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между легитимными с точки зрения мирового сообщества властями Йемена и мятежными формированиями хуситов, союзниками которых до последнего времени были силы, лояльные бывшему президенту Йемена Али Абдалле Салеху. В наиболее активную фазу конфликт перешел с началом вторжения по просьбе действующего президента Мансура Хади в марте 2015 года аравийской коалиции.