Помпео: международная помощь Ливану будет зависеть от проведения реформ

Новое правительство Ливана сможет добиться получения финансовой помощи от международных доноров, если будет проводить реальные реформы в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в среду заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

"Проверкой для нового правительства Ливана станут его действия и способность реагировать на требования народа Ливана в том, что касается осуществления реформ и борьбы с коррупцией. Только то правительство, которое способно и привержено осуществлению реальных и конкретных реформ, восстановит доверие инвесторов и позволит Ливану получить международную помощь", - сказал он.

Во вторник в Ливане было объявлено о создании правительства из 20 министров-технократов, представляющих христианские и мусульманские общины страны. Новый кабинет опирается на поддержку парламентского большинства, которое возглавляет пропрезидентское Свободное патриотическое движение и шиитский тандем "Амаль" - "Хезболлах".

Премьер-министр Хасан Диаб в своем заявлении журналистам отметил, что созданное им правительство "отвечает чаяниям протестующих народных масс". По его словам, среди министров как минимум шестеро представляют протестное движение.

Спикер парламента Набих Берри сообщил в среду, что депутаты рассмотрят вопрос о вынесении вотума доверия новому правительству после утверждения в конце января проекта госбюджета на 2020 финансовый год.