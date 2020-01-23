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Помпео: международная помощь Ливану будет зависеть от проведения реформ

Международная помощь Ливану будет зависеть от проведения реформ

Новое правительство Ливана сможет добиться получения финансовой помощи от международных доноров, если будет проводить реальные реформы в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в среду заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

"Проверкой для нового правительства Ливана станут его действия и способность реагировать на требования народа Ливана в том, что касается осуществления реформ и борьбы с коррупцией. Только то правительство, которое способно и привержено осуществлению реальных и конкретных реформ, восстановит доверие инвесторов и позволит Ливану получить международную помощь", - сказал он.

Во вторник в Ливане было объявлено о создании правительства из 20 министров-технократов, представляющих христианские и мусульманские общины страны. Новый кабинет опирается на поддержку парламентского большинства, которое возглавляет пропрезидентское Свободное патриотическое движение и шиитский тандем "Амаль" - "Хезболлах".

Премьер-министр Хасан Диаб в своем заявлении журналистам отметил, что созданное им правительство "отвечает чаяниям протестующих народных масс". По его словам, среди министров как минимум шестеро представляют протестное движение.

Спикер парламента Набих Берри сообщил в среду, что депутаты рассмотрят вопрос о вынесении вотума доверия новому правительству после утверждения в конце января проекта госбюджета на 2020 финансовый год.

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