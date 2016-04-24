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    Международная коалиция по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" нанесла около 30 авиаударов по ИГ в Сирии и Ираке

    В Ираке в результате 24 ударов был поражен штаб группировки

    Баку. 24 Апреля. REPORT.AZ/ Международная коалиция по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" нанесла серию воздушных ударов в Сирии и Ираке, сообщили в командовании коалиции.

    Как передает Report, В Сирии авиация коалиции нанесла четыре авиаудара, уничтожив три тактических подразделения, две огневые позиции и артиллерийскую систему террористов.

    В Ираке в результате 24 ударов был поражен штаб группировки, объект по производству оружия, склады боеприпасов и ряд других целей, отмечается в сообщении.

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