Международная коалиция нанесла 30 авиаударов по боевикам ИГИЛ в Ираке и Сирии

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ ВВС международной коалиции во главе с США нанесли 30 авиаударов по боевикам "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ), сообщает Report со ссылкой на Интерфакс.

Из них 27 были направлены на уничтожение целей террористов в Ираке. Сообщается об уничтожении боевых позиций и транспортных средств исламистов.

В Сирии три удара уничтожили два экскаватора, принадлежащие боевикам.

Ранее Совет безопасности ООН единодушно одобрил рекомендации генерального секретаря организации Пан Ги Муна, касающиеся формирования механизма по расследованию фактов применения химического оружия в Сирии.

Как заявил журналистам постпред России при ООН Виталий Чуркин, "начинается практическая работа по формированию такого механизма".

Пан Ги Мун, со своей стороны, приветствовал решение Совбеза, которое "подчеркивает важность необходимого ответа на использование химических веществ, как оружия, и необходимость привлечения преступников к ответственности", говорится в распространенном пресс-службой Пан Ги Муна заявлении.

Генсек заверил, что "без промедления предпримет все шаги, меры… необходимые для скорейшего формирования и начала полноценной работы" механизма по расследованию.