    Между сирийской армией и курдскими силами развернулись бои

    Другие страны
    • 17 января, 2026
    • 01:25
    Между сирийской армией и курдскими силами развернулись бои

    Сирийский город Дейр-Хафир подвергается интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны связанных с Дамаском группировок, интенсивность атак возрастает.

    Как передает Report, об этом сообщила прокурдская организация "Сирийские демократические силы".

    "Связанные с Дамаском группировки подвергают город интенсивному артиллерийскому обстрелу. Снаряды попали в несколько населенных районов города", - отмечается в сообщении.

