Между сирийской армией и курдскими силами развернулись бои
Другие страны
- 17 января, 2026
- 01:25
Сирийский город Дейр-Хафир подвергается интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны связанных с Дамаском группировок, интенсивность атак возрастает.
Как передает Report, об этом сообщила прокурдская организация "Сирийские демократические силы".
"Связанные с Дамаском группировки подвергают город интенсивному артиллерийскому обстрелу. Снаряды попали в несколько населенных районов города", - отмечается в сообщении.
01:25
