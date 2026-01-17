Suriya ordusu Deyr-Hafir şəhərini terrorçulardan təmizləməyə başlayıb
Digər ölkələr
- 17 yanvar, 2026
- 02:32
Suriyanın Deyr-Hafir şəhəri Dəməşqlə əlaqəli qrupların intensiv artilleriya atəşinə tutulur və hücumların intensivliyi artır.
"Report" xəbər verir ki, PKK terror təşkilatının bir qolu olan "Suriya Demokratik Qüvvələri" məlumat yayıb.
Vurğulanıb ki, Suriya ordusu şəhəri terrorçulardan təmizləmək üçün əməliyyata başlayıb: "Şəhər intensiv artilleriya atəşinə tutulur. Mərmilər şəhərin bir neçə yaşayış məntəqəsinə dəyib", - deyə bəyanatda qeyd olunub.
