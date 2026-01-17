İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Suriya ordusu Deyr-Hafir şəhərini terrorçulardan təmizləməyə başlayıb

    Digər ölkələr
    • 17 yanvar, 2026
    • 02:32
    Suriya ordusu Deyr-Hafir şəhərini terrorçulardan təmizləməyə başlayıb

    Suriyanın Deyr-Hafir şəhəri Dəməşqlə əlaqəli qrupların intensiv artilleriya atəşinə tutulur və hücumların intensivliyi artır.

    "Report" xəbər verir ki, PKK terror təşkilatının bir qolu olan "Suriya Demokratik Qüvvələri" məlumat yayıb.

    Vurğulanıb ki, Suriya ordusu şəhəri terrorçulardan təmizləmək üçün əməliyyata başlayıb: "Şəhər intensiv artilleriya atəşinə tutulur. Mərmilər şəhərin bir neçə yaşayış məntəqəsinə dəyib", - deyə bəyanatda qeyd olunub.

    Suriya ordu Terrorçu
    Между сирийской армией и террористическими формированиями YPG/SDG развернулись бои

    Son xəbərlər

    03:00

    Rusiya və Ukrayna arasında Zaporojye AES-lə bağlı atəşkəs elan edilib

    Digər ölkələr
    02:32

    Suriya ordusu Deyr-Hafir şəhərini terrorçulardan təmizləməyə başlayıb

    Digər ölkələr
    02:10

    Maçado Trampla görüşdən sonra azad və suveren Venesuela quracaqlarını bildirib

    Digər ölkələr
    01:40

    Venesuela müxalifətinin lideri ölkədə azad seçkilər perspektivini görür

    Digər ölkələr
    01:05

    Stoltenberq ABŞ-nin NATO-dan çıxma ehtimalını istisna etməyib

    Digər ölkələr
    00:30
    Video

    Zelenski: Rusiya yeni hücumlara hazırlaşır

    Digər ölkələr
    00:07
    Foto

    Heydər Əliyev Mərkəzində Kerol Förmenin sərgisinin açılışı olub

    Mədəniyyət siyasəti
    23:50
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Erməni katib göstəriş vermişdi ki, bir nəfər sağ çıxmasın

    Daxili siyasət
    23:41

    Suriya ordusu YPG/SDQ-nin cəmləşdiyi ərazilərin xəritəsini bölüşüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti