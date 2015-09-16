Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Между Румынией и Венгрией разгорелся дипломатический скандал из-за беженцев, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Венгерского посла в Бухаресте Захоня Ботонда вызвали в румынский МИД, где проинформировали о недовольстве румынской стороны планами строительства защитной стены на границе.

Ему также было указано на недопустимые заявления главы МИД Венгрии Петера Сийярто в отношении румынского премьера Виктора Понты, сообщила пресс-служба румынского внешнеполитического ведомства.

Ранее власти Венгрии оповестили о начале строительства защитной стены на границе с Румынией, чтобы справиться с любым изменением в направлении движения потока мигрантов. Со своей стороны Понта подверг эти планы резкой критике.

"Румыния - страна, которая стремилась вступить в Евросоюз, чтобы уважать европейские ценности. Однако поведение венгерских властей не имеет ничего общего с европейской идеей. Заграждения, полицейские, собаки, оружие - все это выглядит как в Европе в 1930-е годы", - сказал глава кабинета.

В свою очередь, глава МИД Венгрии подверг резкой критике эти высказывания.

"Цивилизованные европейские политики не произносят таких необдуманных слов. Заявления господина Понты могут говорить лишь о том, что он полностью потерял политическую поддержку внутри собственной страны", - отметил заявил Сийарто.

Ранее Понта дал понять, что может пойти на уступки по вопросу приема беженцев при условии принятия Румынии в Шенгенскую зону. Бухарест добивается этого на протяжении нескольких лет, однако этому противится целый ряд стран-членов ЕС, включая Германию, Францию, Голландию и Финляндию, в то время как по данному вопросу необходимо единогласное одобрение.