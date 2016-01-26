Мевлют Чавушоглу: Турция бойкотирует переговоры по Сирии, если в них будут участвовать сирийские курды

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Турция намерена бойкотировать мирные переговоры по Сирии в Женеве, если на них будут приглашены представители сирийской курдской партии "Демократический союз" (ДС).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом во вторник в эфире телеканала NTV сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"В каком статусе там будет участвовать ДС? Может ли террористическая организация быть представителем народа? "Аль-Каида", "Джебхат ан-Нусра" могут участвовать в переговорах? Эти переговоры между режимом и оппозицией. Террористических организаций там быть не может - ранее говорили, что ДС не будет приглашена. Если их пригласят, то мы, конечно, бойкотируем женевские переговоры", - сказал он.

По словам министра, в Женеве "не будет отдельных групп - арабов или туркмен", поскольку "оппозиция объединяет их всех".