Метсола: Европарламент требует признать КСИР террористической организацией

Европейский парламент (ЕП) настаивает на ужесточении санкций в отношении Ирана и объявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией в свете гибели большого числа людей в ходе масштабных протестов в исламской республике.

Как сообщает корреспондент европейского бюро Report из Страсбурга, об этом заявила на пленарном заседании председатель Европарламента Роберта Метсола.

"Это не символический жест. Это будет означать дальнейшее ограничение их возможности действовать безнаказанно и нарушит поток денежных поступлений", - сказала она.

Метсола напомнила, что на прошлой неделе после консультаций со всеми политическими группами приняла решение о запрете для всех дипломатов и других представителей иранских властей любого взаимодействия с ЕП для использования этой платформы для "легитимизации своей жестокости в Европе".