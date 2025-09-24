Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Метсола: Европа и США должны возглавлять глобальные усилия по обеспечению мира

    Другие страны
    • 24 сентября, 2025
    • 13:24
    Европа и США должны продолжать глобальные усилия по обеспечению мира.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х написала председатель Европейского парламента Роберта Метсола.

    Она сообщила о том, что в рамках проходящей в Нью-Йорке 80-й сессии Генассамблеи ООН она провела беседу с госсекретарем США Марко Рубио.

    "Приятно познакомиться с госсекретарем Рубио в рамках 80-й сессии ГА ООН. Как партнеры, Европа и Соединенные Штаты должны продолжать возглавлять глобальные усилия по обеспечению мира", - отметила она.

