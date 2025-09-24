Метсола: Европа и США должны возглавлять глобальные усилия по обеспечению мира
- 24 сентября, 2025
- 13:24
Европа и США должны продолжать глобальные усилия по обеспечению мира.
Как передает Report, об этом в соцсети Х написала председатель Европейского парламента Роберта Метсола.
Она сообщила о том, что в рамках проходящей в Нью-Йорке 80-й сессии Генассамблеи ООН она провела беседу с госсекретарем США Марко Рубио.
"Приятно познакомиться с госсекретарем Рубио в рамках 80-й сессии ГА ООН. Как партнеры, Европа и Соединенные Штаты должны продолжать возглавлять глобальные усилия по обеспечению мира", - отметила она.
Good to meet @SecRubio at #UNGA80 🇪🇺🇺🇸— Roberta Metsola (@EP_President) September 24, 2025
As partners, Europe and the United States must continue to lead global efforts to secure peace. pic.twitter.com/B1Lyl6LxPQ
