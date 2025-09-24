Метсола: Европа и США должны возглавлять глобальные усилия по обеспечению мира

Европа и США должны продолжать глобальные усилия по обеспечению мира.

Как передает Report, об этом в соцсети Х написала председатель Европейского парламента Роберта Метсола.

Она сообщила о том, что в рамках проходящей в Нью-Йорке 80-й сессии Генассамблеи ООН она провела беседу с госсекретарем США Марко Рубио.

"Приятно познакомиться с госсекретарем Рубио в рамках 80-й сессии ГА ООН. Как партнеры, Европа и Соединенные Штаты должны продолжать возглавлять глобальные усилия по обеспечению мира", - отметила она.