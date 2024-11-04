Метеослужба Испании заявила о завершении "метеорологического кризиса" в Валенсии

Государственное метеорологическое агентство Испании объявило о завершении "метеорологического кризиса" в автономном сообществе Валенсия на востоке страны, в результате которого погибли более 200 человек.

Государственное метеорологическое агентство Испании объявило о завершении "метеорологического кризиса" в автономном сообществе Валенсия на востоке страны, в результате которого погибли свыше 200 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом отмечается в публикации агентства в социальной сети "Х".

"Дорогие сограждане, валенсийцы, мы можем объявить о завершении [этапа] метеорологического кризиса",

Напомним, что 29 октября метеорологи Испании предупредили о неблагоприятной погоде в разных регионах страны из-за сильных дождей. На юге и востоке королевства уровень погодной опасности был повышен до максимального. Сильнее всего стихия затронула Валенсию, где были зафиксированы серьезные наводнения. В регионе все еще продолжается поиск пропавших без вести.

По последним данным в различных регионах Испании в результате наводнений погибли 214 человек, включая свыше 200 человек в Валенсии.