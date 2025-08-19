О нас

Местом встречи Путина и Зеленского может стать Венгрия

Другие страны
19 августа 2025 г. 11:09
Встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина может состояться в Венгрии.

Как передает Report, об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

По данным источника, "встреча Путина и Зеленского может пройти в Венгрии". Однако Кремль публично не объявлял о своем согласии.

Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее заявил, что президенты Украины и России проведут встречу в течение ближайших двух недель.

Президент США Дональд Трамп 18 августа сообщил, что позвонил Путину и начал переговоры о встрече президентов России и Украины, после которой должен состояться трехсторонний саммит Путина, Трампа и Зеленского.

Источник агентства отметил, что именно Путин предложил такую последовательность.

Версия на английском языке Hungary may host meeting between Putin and Zelenskyy
Версия на азербайджанском языке Putin və Zelenskinin görüşü Macarıstanda keçirilə bilər

