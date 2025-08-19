Местом встречи Путина и Зеленского может стать Венгрия

Встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина может состояться в Венгрии.

Как передает Report, об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

По данным источника, "встреча Путина и Зеленского может пройти в Венгрии". Однако Кремль публично не объявлял о своем согласии.

Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее заявил, что президенты Украины и России проведут встречу в течение ближайших двух недель.

Президент США Дональд Трамп 18 августа сообщил, что позвонил Путину и начал переговоры о встрече президентов России и Украины, после которой должен состояться трехсторонний саммит Путина, Трампа и Зеленского.

Источник агентства отметил, что именно Путин предложил такую последовательность.