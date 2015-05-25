 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Местные выборы в Испании выиграла оппозиция

    При этом НП ни удалось сохранить абсолютного большинства ни в одной из автономий

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Муниципальные и региональные выборы в Испании выиграла оппозиционная Народная партия, которая получила 26,63% голосов.

    Как передает Report, находящиеся у власти в стране социалисты набрали меньше на почти полтора процента – 25,21%.

    По предварительным данным, НП получила большинство в парламентах автономных сообществ — за исключением Астурии, Эстремадуры и Арагона, а также Канарских островов, где победила Испанская социалистическая рабочая партия. При этом НП ни удалось сохранить абсолютного большинства ни в одной из автономий.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi