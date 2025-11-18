Мерсьер: Финансовая поддержка ПА будет напрямую связана с реформами

Группа доноров Палестины (PDG) соберется 20 ноября для решения наиболее актуальных вопросов, стоящих перед регионом, включая фискальную стабильность Палестинской администрации (ПА), прогресс в реализации программы реформ, экономическое восстановление Западного берега, а также последние события в секторе Газа.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом сообщил сегодня на брифинге в Еврокомиссии официальный представитель ЕС Гийом Мерсьер.

"Мы соберем около 60 делегаций, включая представителей стран-членов ЕС, международные и региональные организации и финансовые учреждения", - сказал он.

По его словам, это мероприятие следует рассматривать в контексте последовательной позиции ЕС об урегулировании на Ближнем Востоке, основанной на принципе двух государств с обеспечением безопасности Израиля и жизнеспособности палестинского государства. Последнее является ключом к достижению устойчивого и долгосрочного мира для палестинского народа и всего региона в целом.

"ЕС - крупнейший поставщик внешней помощи палестинцам, Палестинской администрации и ее институтам. В апреле принят комплексный пакет мер для переходной администрации, включая программу реформ до 2027 года. И было принято решение о создании Группы доноров для Палестины с участием государств ЕС и стран Персидского залива", - подчеркнул Мерсьер.

На конференции в четверг также будет обсуждаться вопрос, касающийся дальнейшей финансовой поддержке Палестины и ее восстановления. Однако ключевым элементом этого первого заседания будет именно обсуждение реформ Палестинской автономии, заявил представитель ЕС.

"Финансовая поддержка автономии и палестинского народа напрямую связана с программой реформ", - сказал Мерсьер.