 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Меркель заключила соглашения об ускорении процедуры возвращения мигрантов с властями 14 стран

    © Reuters

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Немецкий канцлер Ангела Меркель заключила соглашения об ускорении процедуры возвращения мигрантов, которые пытаются попасть на территорию Германии, с властями 14 стран.

    Как сообщает Report со ссылкой на dpa, Меркель сообщила о деталях соглашения в письмах к лидерам Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и Христианско-социального союза (ХСС).

    В частности, в соглашении говорится о том, что ранее зарегистрировавшиеся в других странах ЕС лица, которые прибывают в Германию в поисках убежища, должны быть доставлены в более крупные «якорные центры» для регистрации.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi