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Меркель выступила против ослабления карантина в Германии

Меркель выступила против ослабления карантина в Германии Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против ослабления действующих карантинных мер в стране из-за увеличения числа новых случаев заражения коронавирусом.
Другие страны
20 марта 2021 г. 06:41
Меркель выступила против ослабления карантина в Германии
Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против ослабления действующих карантинных мер в стране из-за увеличения числа новых случаев заражения коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она заявила на пресс-конференции по итогам совещания с главами германских регионов.

"Мы будем вынуждены задействовать стоп-кран", - сказала Меркель. "Я хотела бы, чтобы мы обошлись без него", - отметила она. Тем самым канцлер по сути исключила возможность ослабления карантина и открытия, в частности, точек розничной торговли и учреждений культуры.

В настоящее время в ФРГ действует карантин, но не такой жесткий, как зимой. Были открыты школы и детские сады, парикмахерские, косметические салоны, цветочные и книжные магазины. В случае сокращения числа случаев новых заражений власти намеревались пойти на новые послабления.

Меркель подчеркнула, что следует "быстрее и гибче" проводить прививочную кампанию в Германии. "Наш девиз: прививать, прививать и прививать", - сказала она.

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