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Меркель вновь сидя слушала гимн - ФОТО

Меркель вновь сидя слушала гимн
​Канцлер Германии Ангела Меркель снова вопреки протоколу слушала национальный гимн сидя

Канцлер Германии Ангела Меркель снова вопреки протоколу слушала национальный гимн сидя, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что это произошло во время ее встречи с молдавским премьер-министром Майей Санду.

В ходе протокольного слушания они обе слушали гимны сидя.

Причем изменение протокола - когда главы правительств сидят во время исполнения гимнов - проходит уже во второй раз.

Отметим, что в первый раз канцлер ФРГ слушала гимн сидя на встрече с премьером Дании в Берлине. Тогда протокол изменили специально по желанию А.Меркель.

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