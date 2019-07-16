Меркель вновь сидя слушала гимн - ФОТО

Канцлер Германии Ангела Меркель снова вопреки протоколу слушала национальный гимн сидя, передает Report со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что это произошло во время ее встречи с молдавским премьер-министром Майей Санду.
В ходе протокольного слушания они обе слушали гимны сидя.
Причем изменение протокола - когда главы правительств сидят во время исполнения гимнов - проходит уже во второй раз.
Отметим, что в первый раз канцлер ФРГ слушала гимн сидя на встрече с премьером Дании в Берлине. Тогда протокол изменили специально по желанию А.Меркель.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости