Меркель упала со стула во время посещения оперы

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Канцлер Германии Ангела Меркель не на шутку перепугала свое окружение, упав со стула во время премьеры новой постановки оперы Вагнера "Тристан и Изольда" на ежегодном фестивале в городе Байройт, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Bild.

По первоначальным данным, во время антракта канцлер упала в обморок и медленно съехала со стула. Однако позже заместитель главного спикера правительства Георг Штрайтер опроверг данную информацию, не сообщив о подробностях инцидента.

Как сообщили прессе во время приема, состоявшегося после окончания премьеры, причиной падения канцлера мог стать сломанный стул.

Сама же Меркель после окончания спектакля призналась журналистам, что опера ей понравилась.