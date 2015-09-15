Меркель: Страны ЕС нельзя угрозами заставить принимать больше беженцев

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Канцлер Германии Ангела Меркель не считает, что страны ЕС можно угрозами заставить принимать больше беженцев.

Об этом она заявила журналистам в Берлине во вторник по итогам встречи с канцлером Австрии Вернером Файманом, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Я думаю, что мы должны восстановить европейский дух, и лично я очень мало надеюсь на то, что этого можно добиться угрозами. У нас в Европе всегда были различия во взглядах, и это не в первый раз", - сказала она, отвечая на просьбу журналистки прокомментировать позицию Файмана, который ранее выступил за сокращение выплат из европейских структурных фондов тем странам ЕС, которые не хотят принимать беженцев.

В понедельник министры внутренних дел стран ЕС на экстренной встрече в Брюсселе достигли договоренности о принципе распределения по своим странам в течение двух лет ЕС 34 тысяч из 40 тысяч беженцев, прибывших в Италию и Грецию. Договориться о приеме еще 120 тысяч на основе обязательных квот, на чем настаивает Еврокомиссия, министрам не удалось. Теперь окончательное решение предстоит принять Совету ЕС по внутренним делам 8 октября в Люксембурге.