Меркель: Россия мешает Молдавии, Грузии и Украине присоединиться к ЕС

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Нынешний канцлер ФРГ Ангела Меркель, реагируя на призывы бывших германских канцлеров Гельмута Шмидта, Гельмута Коля и Герхарда Шредера взять более примирительный курс в отношении России, высказала мнение о том, что совместный европейский ответ на действия России является правильным.

Она в частности считает, что "тот факт, что Россия нарушила гарантии территориальной целостности и суверенитета Украины, юридически закрепленные Будапештским меморандумом 1994 года, не может оставаться без последствий"

Кроме того, она подвергла Россию критике за политику в отношении ряда стран Восточной Европы. "Молдавия, Грузия и Украина приняли суверенное решение подписать договор об ассоциации с ЕС, и теперь Россия создает для этих государств трудности", - полагает Меркель.

Кроме того, по ее мнению, "Россия в своих интересах пытается поставить в экономическую и политическую зависимость некоторые государства в западной части Балкан".

«Наши восточные соседи Молдавия, Грузия и Украина приняли личное суверенное решение принять соглашение об ассоциации с ЕС. И именно этим трем странам Россия создает трудности», - сказала Меркель.

Она также напомнила, что НАТО уже содействует обеспечению безопасности воздушного пространства государств Балтии, формирует силы быстрого реагирования и осуществляет военное сотрудничество с Польшей и Данией в совместном командном центре в польском Щецине.

Канцлер ФРГ заверила, что при необходимости НАТО окажет Эстонии, Латвии и Литве военную помощь, признав при этом, что "вопрос о войне в Балтии не стоит", информирует Report со ссылкой на Интерфакс.