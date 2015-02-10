Меркель: РФ дважды нарушила территориальную целостность Украины

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Стабильность в Европе подразумевает, в частности, соблюдение суверенитета Украины, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. При этом, по ее словам, Россия дважды нарушила принцип территориальной целостности Украины.

"Россия дважды нарушила этот принцип: в Крыму, а также в Донецке и Луганске", — заявила Меркель в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Бараком Обамой.

Евросоюз и США, по словам канцлера ФРГ, продолжат работать над поиском дипломатического решения конфликта на Востоке Украины. Меркель также в очередной раз подчеркнула, что кризис на Востоке Украины не может быть решен военным путем, передает Report со ссылкой на Росбалт.

В свою очередь, президент США Барак Обама заявил, что не исключает возможность передачи Украине оборонного вооружения. Однако, такая возможность будет рассматриваться только в том случае, если станет понятно, что дипломатическим путем решить конфликт в Донбассе невозможно.