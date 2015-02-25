Меркель: Реализация минских договоренностей происходит медленно

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Реализация минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине происходит довольно медленно. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этим заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Речь идет о том, чтобы говорить с одного голоса по поводу выполнения тех договоренностей, которых мы добились в Минске. Это лишь тень надежды, но мы должны сделать все, чтобы превратить их из тени надежды в реальность. Поскольку мы хотим не только укрепления европейской безопасности, но и хорошего сотрудничества с Россией. Это могло бы стать первым шагом, хотя пока успехи в реализации довольно замедлены", - заявила Меркель на пресс-конференции в Берлине.