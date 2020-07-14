Меркель провела переговоры с возможным преемником

Встреча прошла в "баварском Версале"

Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник посещает дворец Херренкимзе в Баварии, куда ее пригласил премьер этой федеральной земли Маркус Зёдер.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", немецкие СМИ называют Зёдера "кронпринцем" и считают, что он может подумывать о выдвижении кандидатуры на должность канцлера ФРГ.

Приезд Меркель и Зёдера на остров транслировали в прямом эфире немецкие телеканалы - политики подъехали ко дворцу в конной повозке, они оба были в "коронавирусных" масках - канцлер в черной, а Зёдер - в бело-голубой - в цвета баварского флага. После совместного фотографирования политики удалились на заседание баварского правительства - именно на это мероприятие Зёдер пригласил Меркель.

Немецкие СМИ оценили это летнее мероприятие однозначно, таблоид Bild сформулировал его основную, по мнению редакции, идею в заголовке: "Визит Меркель к кронпринцу Зёдеру во дворец Кимзе: вопрос о кандидатуре канцлера решится уже во вторник?"

С кандидатом от партии Христианский Союз Меркель пока не определилась, пока официально претендентов три - консервативный политик Фридрих Мерц, депутат бундестага Норберт Рёттген и премьер федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет, все они - члены ХДС, баварцев среди них нет. Зёдер ранее уклончиво отвечал на вопросы, говоря, что его место - в Баварии.