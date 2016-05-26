Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Канцлер ФРГ Ангела Меркель приветствовала освобождение бывшей украинской военнослужащей Надежды Савченко.

Как передает Report, oб этом сообщило агентство DPA со ссылкой на официального представителя кабинета министров Германии Штеффена Зайберта.

Правительство ФРГ надеется, что это "придаст новую динамику переговорам по гуманитарным вопросам и обмену пленными в соответствии с минскими договоренностями".

"Меркель пожелала Савченко скорейшего выздоровления и благополучного возвращения в круг семьи", - отметило DPA.



