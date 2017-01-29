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    Меркель осудила принятый Трампом указ о беженцах

    Борьба с терроризмом не является основанием для того, чтобы подозревать людей определенного происхождения или вероисповедания

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Канцлер Германии Ангела Меркель осудила принятие указа о запрете въезда на территорию США граждан стран с преимущественно мусульманским населением.

    Как передает Report, об этом заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт в воскресенье.

    "Она (Меркель) убеждена, что активная борьба с терроризмом, которая, безусловно, необходима, не является основанием для того, чтобы подозревать людей определенного происхождения или вероисповедания", — сказал Зайберт в интервью газете Spiegel.

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