Меркель осудила принятый Трампом указ о беженцах

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Канцлер Германии Ангела Меркель осудила принятие указа о запрете въезда на территорию США граждан стран с преимущественно мусульманским населением.

Как передает Report, об этом заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт в воскресенье.

"Она (Меркель) убеждена, что активная борьба с терроризмом, которая, безусловно, необходима, не является основанием для того, чтобы подозревать людей определенного происхождения или вероисповедания", — сказал Зайберт в интервью газете Spiegel.