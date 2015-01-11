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    Меркель, Олланд и Порошенко провели встречу перед Маршем единства

    Встреча трех глав государств продлилась около пятнадцати минут

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент Украины Петр Порошенко провели короткую встречу перед маршем памяти жертв терактов в Париже.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, встреча трех глав государств прошла в воскресенье перед началом марша и продлилась около пятнадцати минут.

    Марш проходит в Париже. Шествие пройдет двумя колоннами. Основная — с участием глав государств — проследует от площади Республики до площади Нации по бульвару Вольтера. К обеспечению безопасности будут привлечены кинологи с собаками, полицейские в штатском, на крышах домов будут дежурить снайперы.

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