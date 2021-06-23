Меркель: Новые мутации коронавируса будут появляться, пока не вакцинируется весь мир

Новые штаммы коронавируса будут появляться, пока весь мир не вакцинируется.

Новые штаммы коронавируса будут появляться, пока весь мир не вакцинируется.

Как передает Report, об этом заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель, отвечая в Бундестаге на вопросы парламентариев.

"Разные вариации могут появляться, пока весь мир не будет привит", - сказала она. "Мы должны это учесть", - подчеркнула Меркель.

Ранее она выразила обеспокоенность распространением впервые обнаруженного в Индии штамма коронавируса. Мутация "Дельта", по ее словам, в настоящее время ведет к экспоненциальному росту числа новых случаев заражения в ряде стран, включая Россию.