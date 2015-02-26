Меркель: Необходимо продолжать работу над решением конфликта вокруг Приднестровья

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за продолжение переговорного процесса по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, а также наблюдатели от ЕС и США). Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она заявила в Берлине по итогам встречи с румынским президентом Клаусом Йоханнисом.

"С нашей стороны мы уже на протяжении многих лет пытаемся решить замороженный конфликт в Приднестровье. Нельзя забывать о том, что он существует. Международные усилия (формат "5+2") пока не принесли успеха, над этим надо работать. В Молдавии не все так, как нам бы хотелось", - заявила Меркель.