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    Меркель: Немецкие спецслужбы приняли сложное решение по отмене матча в Ганновере

    Она поблагодарила правоохранителей за работу, а граждан и болельщиков - за понимание ситуации

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Службы безопасности ФРГ приняли накануне сложное и ответственное решение отменить футбольный матч в Ганновере.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель журналистам в Берлине.

    "Службы безопасности приняли сложное и ответственное решение", - отметила Меркель. Она поблагодарила правоохранителей за работу, а граждан и болельщиков - за понимание ситуации.

    Товарищеский матч между футбольными сборными Германии и Нидерландов, который должен был состояться во вторник вечером в Ганновере, был отменен из-за угрозы взрыва.

    Ряд СМИ сообщал, что неподалеку от стадиона была найдена машина скорой помощи со взрывчаткой. По данным их источников, радикалы планировали теракт на стадионе.

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