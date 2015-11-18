Меркель: Немецкие спецслужбы приняли сложное решение по отмене матча в Ганновере

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Службы безопасности ФРГ приняли накануне сложное и ответственное решение отменить футбольный матч в Ганновере.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель журналистам в Берлине.

"Службы безопасности приняли сложное и ответственное решение", - отметила Меркель. Она поблагодарила правоохранителей за работу, а граждан и болельщиков - за понимание ситуации.

Товарищеский матч между футбольными сборными Германии и Нидерландов, который должен был состояться во вторник вечером в Ганновере, был отменен из-за угрозы взрыва.

Ряд СМИ сообщал, что неподалеку от стадиона была найдена машина скорой помощи со взрывчаткой. По данным их источников, радикалы планировали теракт на стадионе.