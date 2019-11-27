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Меркель не собирается уходить до конца своего срока

Меркель не собирается уходить до конца своего срока
​Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что отработает свой канцлерский срок до конца

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что отработает свой канцлерский срок до конца, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Я считаю, дамы и господа, что нам следует отработать весь срок полномочий до конца, и я собираюсь это сделать", - сказала А.Меркель в бундестаге.

В последние месяцы на фоне сообщений о проблемах со здоровьем у А.Меркель, в СМИ стали циркулировать данные о том, что она может решить досрочно покинуть пост канцлера.

Отметим, что Ангела Меркель в четвертый раз возглавила правительство Германии в 2018 году и должна проработать до 2021 года.

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