Меркель не собирается уходить до конца своего срока

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что отработает свой канцлерский срок до конца, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Я считаю, дамы и господа, что нам следует отработать весь срок полномочий до конца, и я собираюсь это сделать", - сказала А.Меркель в бундестаге.

В последние месяцы на фоне сообщений о проблемах со здоровьем у А.Меркель, в СМИ стали циркулировать данные о том, что она может решить досрочно покинуть пост канцлера.

Отметим, что Ангела Меркель в четвертый раз возглавила правительство Германии в 2018 году и должна проработать до 2021 года.