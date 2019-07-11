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Welt: Меркель на встрече с премьером Дании слушала гимны стран сидя

Меркель на встрече с премьером Дании слушала гимны стран сидя

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен сегодня в Берлине слушала гимны стран сидя. Как передает Report об этом сообщает газета Welt.

Очередной, третий за три недели приступ дрожи случился у канцлера Германии накануне во время встречи в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. Как подчеркивает журнал Spiegel, приступы дрожи случались у канцлера, когда ей приходилось долго стоять. В связи с этим канцлер ФРГ и премьер Дании слушали национальные гимны не стоя, а сидя. При этом, по данным таблоида Bild, протокол изменили специально по желанию Меркель.

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