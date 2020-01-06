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Меркель, Макрон и Джонсон заявили о негативной роли генерала Сулеймани

​Меркель, Макрон и Джонсон заявили о негативной роли генерала Сулейман

Лидеры Германии, Франции и Британии заявили, что осуждали удары коалиции по Ираку, но были обеспокоены негативной ролью генерала Касема Сулеймани в регионе.

"Мы осудили последние удары сил коалиции в Ираке и глубоко озабочены негативной ролью, которые играл Иран в регионе, особенно через иранских стражей революции и подразделение "Аль-Кудс" под командованием генерала Сулеймани", - говорится в совместном заявлении Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Бориса Джонсона передает Report.

На этом фоне, по мнению лидеров трех стран, необходимы усилия по деэскалации.

"Мы призываем всех вовлеченные стороны проявлять максимальную сдержанность и осознавать ответственность. Нынешняя спираль насилия в Ираке должна закончиться", - заявили они.

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