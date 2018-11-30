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    Меркель из-за поломки самолета прервала полет на саммит G20 и вернулась в Германию

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Канцлер Германии Ангела Меркель из-за технического дефекта в правительственном лайнере вынуждена прервать полет в Аргентину на саммит G20.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг агентство DPA.

    В небе над Нидерландами экипаж принял решение повернуть обратно в Германию.

    Полет канцлера продолжался всего около часа. Самолет "Конрад Аденауэр" благополучно сел в Кёльне. Там Меркель должна пересесть на другой лайнер.

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