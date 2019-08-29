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Меркель и Путин обсудили ситуацию в Сирии и Ливии

Меркель и Путин обсудили ситуацию в Сирии и Ливии
​Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили ситуацию в Сирии и Ливии
© Bussiness Insider

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили ситуацию в Сирии и Ливии, выразили поддержку работе спецпосланников ООН в этих регионах.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", лидеры обменялись мнениями о ситуации в Сирии, в частности, о военной эскалации на северо-западе страны и вступлении в политический процесс под эгидой ООН для преодоления конфликта.

"Оба подтвердили свою поддержку деятельности спецпосланника ООН (Гейра - ред.) Педерсена", - говорится в сообщении официального представителя кабмина ФРГ.

Отмечается, что отдельной темой переговоров также стала ситуация в Ливии. "Собеседники сообща выразили поддержку планам спецпосланника ООН (Гассана - ред.) Саламе", - говорится в сообщении.

Наряду с этим А.Меркель и В.Путин выступили за ускорение переговоров о будущих контрактах на транзит газа через Украину.

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