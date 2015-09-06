Меркель и Орбан договорились придерживаться Дублинского соглашения

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер Венгрии Виктор Орбан в субботу провели телефонную беседу, в которой договорились придерживаться Дублинского соглашения, сообщил представитель правительства ФРГ Георг Штрайтер.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", согласно Дублинскому соглашению, ответственность за беженцев несет та страна ЕС, где они в качестве беженцев были зарегистрированы первый раз.

"Оба собеседника сошлись на том, что как Венгрия, так и Германия должны придерживаться европейских обязательств, включая обязательства по Дублинскому соглашению", — сообщил Штрайтер, его цитирует пресс-служба правительства.

Также оба политика были едины во мнении, что субботняя ситуация, когда беженцам из-за сложной ситуации с их регистрацией на территории Венгрии было разрешено ехать дальше, в Германию, была исключением.

С начала 2015 года на территорию Евросоюза прибыли 340 тысяч мигрантов. По мнению экспертов, ситуация с нелегальными мигрантами в данный момент в странах ЕС является наихудшим кризисом с перемещенными лицами в этом столетии.