Меркель и Олланд прибыли в Москву

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд прибыли в Москву. Их самолеты приземлились с десятиминутной разницей в правительственном аэропорту Внуково-2.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в российской столице Меркель и Олланд примут участие в трехсторонней встрече с российским лидером Владимиром Путиным по урегулированию ситуации на Украине.

В аэропорту никаких комментариев со стороны канцлера и французского лидера не последовало.

В Москву Олланд и Меркель прибыли после поездки в Киев, где накануне состоялись их переговоры с президентом Украины Петром Порошенко. Глава французского государства сообщал, что они с канцлером везут некие предложения, но суть их официально пока не разглашалась.