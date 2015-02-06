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    Меркель и Олланд прибыли в Москву

    Их самолеты приземлились с десятиминутной разницей в правительственном аэропорту Внуково-2

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд прибыли в Москву. Их самолеты приземлились с десятиминутной разницей в правительственном аэропорту Внуково-2. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в российской столице Меркель и Олланд примут участие в трехсторонней встрече с российским лидером Владимиром Путиным по урегулированию ситуации на Украине.

    В аэропорту никаких комментариев со стороны канцлера и французского лидера не последовало.

    В Москву Олланд и Меркель прибыли после поездки в Киев, где накануне состоялись их переговоры с президентом Украины Петром Порошенко. Глава французского государства сообщал, что они с канцлером везут некие предложения, но суть их официально пока не разглашалась.

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