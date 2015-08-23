Меркель и Олланд обсудят шаги по разрешению кризиса с мигрантами в ЕС

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель на встрече в Берлине в понедельник обсудят схему совместных действий на фоне ухудшающейся ситуации с нелегальными мигрантами, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в администрации президента Франции.

Ситуация с нелегальными мигрантами, наблюдающаяся в данный момент в странах ЕС является наихудшим кризисом с перемещенными лицами со времен Второй мировой войны, отмечает Report со ссылкой на РИА Новости.

Приоритетным пунктом обсуждения на встрече станет составления перечня стран, чьи граждане не будут иметь права на получение статуса беженцев в ЕС, за исключением особых случаев. Также на встрече будут обсуждаться меры по ускорению организации центров приема и регистрации прибывающих в Грецию и Италию мигрантов.

В июле главы МВД 23 из 28 стран ЕС обязались принять более 32 тысяч беженцев, прибывших в Грецию и Италию, и переселить в Европу еще 22,5 тысячи из приграничных с Сирией государств, всего 54760 человек. По данным СМИ, Германия, Франция и Испания примут у себя "львиную долю" беженцев из третьих стран — соответственно 21,91%, 16,88% и 10,72%.

Лидеры стран ЕС на саммите в июне отвергли предложенную Еврокомиссией схему квот на размещение и переселение в ЕС нелегальных мигрантов и беженцев из стран Африки и Ближнего Востока, поручив главам МВД договариваться об участии в программе на добровольной основе.