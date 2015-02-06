Меркель: Германия намерена продолжить поставки военного снаряжения в Ирак для борьбы с ИГ

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Германия намерена продолжить поставки военного снаряжения в Ирак для борьбы с боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирака Хейдаром аль-Абади.

В качестве примера она привела поставку приборов ночного видения и зимней военной униформы. По словам главы правительства ФРГ, недавние убийства иностранных заложников "Исламским государством" подтверждают, что "в борьбе с ИГ еще не одержан верх".

Аль-Абади в свою очередь обратился к Германии с просьбой о дальнейших поставках оружия. "Я надеюсь, что Германия окажет поддержку также путем поставок летального оружия", - сказал он. "Без подлинной международной поддержки мы не сможем победить. В интересах всего мира, чтобы эта борьба завершилась быстрее. Поэтому мы нуждаемся в продолжительной поддержке, чтобы наконец победить ИГ", - сказал премьер-министр Ирака.