 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Меркель: Германия и Италия сделают все, чтобы Великобритания осталась в ЕС

    Мы нуждаемся в Европе

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Германия и Италия готовы сделать все, чтобы Великобритания осталась членом Европейского союза.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Маттео Ренци.

    "Мы были едины во мнении, что должны сделать все, что можем, чтобы Великобритания осталась членом ЕС", - сказала глава германского правительства.

    Меркель также отметила, что разговор с Ренци прошел в "хорошем европейском духе".

    "Мы нуждаемся в Европе", - подчеркнула она. Со своей стороны, итальянский премьер подчеркнул, что Берлин и Рим готовы вместе защищать проект "Европа".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi