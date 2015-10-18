​Меркель: Германия готова способствовать вступлению Турции в Евросоюз

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее страна готова содействовать процессу вступления Турции в Евросоюз.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом она сказала в ходе своего визита в Турцию.

«Как мы можем сделать процесс присоединения более динамичным? Германия готова в этом году открыть 17 раздел (в переговорах о присоединении) и сделать подготовку к открытию 23 и 24 глав», — сказала Меркель, добавив, что детали сделки в дальнейшем будут обсуждаться.

В обмен на помощь с мигрантами Анкара попросила ускорить предоставление туркам безвизового режима с ЕС. Европейские лидеры готовы пойти на это, но с определенными ограничениями — визовая либерализация может коснуться только бизнесменов и студентов.

В свою очередь в Турции заявили, что соглашение с Европейским союзом по поводу мигрантов еще на стадии разработки, и неправильно понимать достигнутую договоренность как согласие Турции содержать у себя беженцев в обмен на финансирование от ЕС.