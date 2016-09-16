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    Меркель: ЕС находится в критической ситуации

    Мы можем стать лучше в вопросах безопасности, борьбы с терроризмом, экономического роста и рынка труда

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Евросоюз находится в критическом положении и должен на практике показать свою способность меняться.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель по прибытии на неформальный саммит ЕС в Братиславе.

    "Мы в критической ситуации. Нужно действиями показать, что мы можем стать лучше в вопросах безопасности, борьбы с терроризмом, сотрудничества в сфере обороны, экономического роста и рынка труда", - заявила она.

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