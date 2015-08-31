Меркель: До 800 тыс. беженцев могут попросить убежище в Германии в 2015 году

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в 2015 году убежища в Германии может попросить около 800 тыс. человек, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По ее словам, в настоящее время на первый план в Германии выходит именно проблема помощи беженцам. "800 тыс. человек, которые в этом году могут приехать в Германию, — это самые свежие прогнозы", — сказала Меркель на пресс-конференции.

Согласно данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в 2015 году более 300 тыс. человек предприняли попытку нелегально перебраться в Европу. Более 190 тыс. беженцев смогли через Средиземное море добраться до Греции и Италии, однако при этом погибли примерно 2,5 тыс. человек.